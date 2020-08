Alessia Marcuzzi al naturale per celebrare un importante traguardo

Alessia Marcuzzi si mostra al naturale in una foto che celebra un importante traguardo raggiunto: di cosa si tratta.

L’inizio estate per Alessia Marcuzzi è stato segnato da una voce di gossip tanto clamorosa quanto fastidiosa. Come ricorderete, infatti, alcune testate giornalistiche hanno suggerito che la conduttrice avrebbe avuto una relazione con Stefano De Martino. Secondo l’indiscrezione, smentita da De Martino e dalla Rodriguez, proprio il rapporto tra i due avrebbe causato la fine del rapporto tra Belen e Stefano.

Sebbene infastidita dalla falsa voce, Alessia ha preferito non rispondere, aspettando che il rumor si sgonfiasse e godendosi le vacanze con il suo compagno. Si è trattato di una scelta che inizialmente ha alimentato le indiscrezioni, ma che con il passare del tempo si è rivelata azzeccata. Nel contempo la Marcuzzi ha continuato la propria attività social ed accresciuto il numero di follower.

Alessia Marcuzzi: “Grazie per 5 milioni di voi”



Sui social Alessia è molto apprezzata. Il suo profilo è seguito da persone interessate alle sue scelte di abbigliamento, da persone che apprezzano il suo modo di vivere e mostrarsi e da chi semplicemente ne ammira la bellezza statuaria. Proprio la scelta di mostrarsi al naturale ed i suoi modi sempre pacati hanno permesso alla conduttrice di collezionare un numero importante di follower.

Bacino d’utenza che nelle scorse ore ha raggiunto i 5 milioni di seguaci, un numero importante che la conduttrice ha celebrato con un post. Nella pubblicazione Alessia si mostra al naturale, una foto in primo piano e di profilo senza trucco. Accanto sottolinea prima i segni del tempo: “Lentiggini e rughe”, quindi ringrazia i fan: “Ah dimenticavo! Grazie grazie per i 5 milioni di voi… non ci posso credere”. Innumerevoli i messaggi in risposta ai ringraziamenti, tra i quali spicca quello ironico di Rudy Zerbi: “Sembri me con i capelli lunghi”.