Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma ha trovato l’amore

Arrivano nuove anticipazioni per gli appassionati di Uomini e Donne riguardanti Gemma Galgani, che sembra aver trovato un nuovo amore da poter presentare.

Grazie al nuovo video di anticipazioni di Uomini e Donne si è acceso il gossip per gli appassionati del Trono Over. Tra non molto riprenderanno le registrazioni del programma di Maria De Filippi e arriveranno ogni giorno anticipazioni su quello che vedremo. A ritornare sarà anche Gemma Galgani, forse da sola o con qualcun altro.

LEGGI ANCHE -> Gemma Galgani, l’accusa di Nicola Vivarelli: l’annuncio

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche incinta? Risponde la tronista

Sul profilo Instagram di Uomini e Donne è stato pubblicato un video in cui si vede Gemma Galgani mentre si prepara per un appuntamento. “Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci“, dice la didascalia che accompagna il video. Che si tratti di Nicola Vivarelli o un altro uomo che non conosciamo? La dama dice solo di avere un appuntamento importante, aggiungendo che questa persona fa parte di momenti particolari della sua vita. Infine dice che ha intenzione di mantenere il segreto sull’identità del suo corteggiatore e sarà aiutata sicuramente dalla redazione del programma, almeno finché non andranno in onda le prime puntate.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, addio della coppia Veronica Ursida e Giovanni: la verità

Visualizza questo post su Instagram Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci. #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 26 Ago 2020 alle ore 5:38 PDT

Il nuovo misterioso corteggiatore di Gemma Galgani

Il pubblico di Uomini e Donne è scatenato e vuole sapere chi è l’uomo di cui parla Gemma Galgani nel video. In tanti sperano per la donna di aver trovato finalmente l’amore, c’è chi spera che si riferisca a Giorgio Manetti, anche se l’uomo ha preso più volte le distanze dalla dama. Potrebbe essere un vecchio ospite del Trono Over come Nicola Vivarelli oppure qualcuno che ancora non si conosce.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!