Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 26 agosto

Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi...

La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 26 agosto

Superquark è torna in onda su Rai 1 con nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità di rispondere a tanti perché rimasti sino a ora lontani dalla nostra comprensione. Superquark, che inizierà su Rai 1 alle ore 21.25, ci porterà alla scoperta del Nord America e in tanti altri luoghi… Scopriamo qualche anticipazione in più sugli argomenti trattati dal programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark 2020: le anticipazioni sui servizi di stasera

Il primo servizio del sesto appuntamento dell’edizione 2020 di Superquark aprirà il sipario con un documentario naturalistico dove a essere esplorato sarà il Nord America.

Come sempre, particolare attenzione sarà data alla fauna selvatica che, in un Paese tanto sconfinato, si trova ad affrontare climi e cambiamenti climatici che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Il documentario appartiene alla serie creata dalla BBC e intitolata Sette continenti, un pianeta.

A seguire… CO2 prodotta dalle industrie può essere eliminata prima che arrivi nell’atmosfera?

Questa la domanda che alcuni studiosi del Laboratorio del Politecnico di Milano si sono posti prima di avviare una sperimentazione in uno dei cementifici del Nord Italia. Qualora la tesi di questi coraggiosi esperti fosse avvalorata, la scoperta si rivelerebbe eccezionale perché contribuirebbe a ripulire l’atmosfera dalla quantità sempre maggiore di ossido acido che sta mettendo a rischio la qualità della vita sul nostro Pianeta.

Quali sono i limiti e le possibilità date dallo smart working?

Questo il quesito dal quale prende il via il servizio di Barbara Gallavotti e Giampiero Orsingher.

Esiste la pizza perfetta?

A quanto pare… sì! Avranno modo di spiegarne il motivo Marco Magliocco e Federica Calvia che sveleranno “i segreti di una pizza perfetta secondo le leggi della fisica“.

