Stasera in tv film – The Square: trailer, trama e cast film, oggi 26 agosto

Stasera in tv film – The Square: trailer, trama e cast film,...

The Square, film del 2017 diretto da Ruben Östlund, è una pellicola pluripremiata presentato in anteprima durante il Festival di Cannes nel 2017: tutte le anticipazioni

The Square, film presentato in anteprima durante l’edizione del Festival di Cannes del 2017, ha vinto al concorso la Palma d’oro e in rappresentanza della Svezia la candidatura al Premio Oscar nel 2018 nella categoria miglior film in lingua straniera.

Drammatico e dissacrante ai massimi livelli, The Square esplora il mondo dell’arte e quello del marketing che attorno all’arte ruota. Scopriamo insieme la trama del film che andrà in onda oggi, 26 agosto, su Rai 3 alle ore 21.20.



The Square, trama del film

Abolita la monarchia, il Palazzo Reale di Stoccolma viene trasformato in un museo d’arte contemporanea con il compito sottinteso di presentare la nuova Svezia al mondo.

Il curatore del museo, Christian, si ritrova quindi a dover gestire lo spazio museale che verrà adibito per una nuova installazione artistica, incentrata sul tema della fiducia, tenendo conto di tali presupposti. La pressione mediatica che l’uomo sente su di sé è incentrata soprattutto su un particolare “santuario”, chiamato The Square, che consiste in uno spazio aperto i cui confini sono tracciati solo da un pavé.

Negli intenti, all’interno di questa piccola area isolata i visitatori dovrebbero sentirsi ispirati da una condizione di uguaglianza assoluta. Quando nella promozione dell’evento museale entra il marketing, però, la situazione inizia a prendere una piega ben diversa.

The Square, cast del film:

Claes Bang (Christian)

Elisabeth Moss (Anne)

Dominic West (Julian)

Terry Notary (Oleg)

Christopher Læssø (Michael)

Annica Liljeblad (Sonja)

Elijandro Edouard (Pojken)

