Sonia Bruganelli in Sardegna: la dura risposta agli hater

Vacanze in Sardegna della famiglia Bonolis: la dura risposta agli hater di Sonia Bruganelli, dopo le critiche rivolte.

Le vacanze in Sardegna della famiglia Bonolis sono tempestate dalle critiche dei follower su Instagram, in particolare rivolte a Sonia Bruganelli. “Quando andate via e siete positivi al Covid, permettetevi di dire che la colpa è della Sardegna, che prima del vostro arrivo era un’isola felice”, commentano sul suo profilo.

“Fatto tampone tutta la famiglia dopo i contatti con Briatore?”, le viene poi chiesto da un’altra utente. Poi ancora: “Proprio nel bel mezzo del focolaio…. siete immuni? Adesso si che posso dormire tranquillo, ero preoccupato per voi”.

La replica di Sonia Bruganelli alle critiche sulla vacanza in Sardegna

Nei giorni scorsi, ha fatto anche discutere la foto di suo marito, Paolo Bonolis, con Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna egli stesso positivo al Coronavirus. Tutte critiche a cui Sonia Bruganelli risponde a modo suo: “Mia figlia ha un problema al cuore, come sapete tutti ormai, per cui noi facciamo test sierologico ogni tre settimane”.

Poi ancora: “In più abbiamo quei test portatili che i ragazzi si fanno spessissimo visto che nessuno vuole ammalarsi, nemmeno i figli dei ricchi sai??? Le nostre vacanze sono state in ville e siamo stati sempre dentro. Non dite cose solo per odio sociale o perché vi state annoiando, non ha senso”.