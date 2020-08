Secondo Andrea Crisanti, genetista, c’è un valido motivo per abbassare l’attuale soglia di temperatura corporea massima per gli studenti.

Il genetista Andrea Crisanti propone di abbassare la soglia di temperatura corporea cui fare riferimento a scuola per intraprendere le dovute precauzioni del caso. “Da 37,5° andrebbe abbassata a 37,1° oppure 37,2°. Quello attuale è un valore davvero inadeguato per i giovani, che sono nella maggior parte dei casi asintomatici. E ci vorrebbero strumenti uguali per ogni istituto del nostro Paese, in maniera tale da avere una uniformità di fondo”. Secondo Crisanti sarebbe necessaria anche l’introduzione di sistemi automatici allo scopo di verificare anche il corretto utilizzo della mascherina. Esistono, come lui stesso informa, apparecchiature capaci di dare un valore positivo o negativo in tal senso nel giro di un secondo. Dubbi poi ci sono anche su quella che è la necessità di rispettare il distanziamento sociale. Un pò come per le discoteche, anche a scuola sarà davvero molto complicato fare si che ciascuno studente resti a massimo un metro di distanza dagli altri. Proprio per questo motivo l’impiego della mascherina andrà evidenziato. “Sarà la misura di sicurezza prioritaria, anche per i bambini”, conclude Crisanti.