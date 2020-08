Dopo quasi due anni di silenzio, Sarah Harding è tornata a postare su Instagram per spiegare il perché della sua assenza.

Divenuta famosa in Gran Bretagna ed in tutto il mondo agli inizi degli anni 2000 con il gruppo ‘Girls Aloud‘, la cantante inglese Sarah Harding negli ultimi anni è scomparsa dai riflettori. Improvvisamente l’artista ha deciso di prendere una pausa con la carriera musicale, ma anche con quella attoriale e con il mondo dello spettacolo in generale. Il break non è stato motivato dalla diretta interessata e con il passare dei mesi sono iniziate a circolare delle voci.

Preoccupati per lei e per il suo stato di salute, i fan ciclicamente hanno cercato di contattarla tramite Instagram e gli altri social, senza però ricevere alcuna risposta. Qualche giorno fa la cantante è stata vista mentre si recava in ospedale, circostanza che ha alimentato i rumors sui possibili problemi di salute. Proprio quest’ultimo episodio ha convinto Sarah a rompere il silenzio per spiegare a tutti cosa sta succedendo.

Sarah Harding rompe il silenzio: “Ho il cancro, grazie per l’affetto ma rispettate la mia privacy”

Il post della cantante si apre con un saluto generale ed un ringraziamento: “Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene in questi tempi incerti. Non ho postato qui per tanto tempo, grazie a tutti coloro che hanno fatto di tutto per cercarmi, significa molto”. La cantante sa che il mezzo non è tra i migliori per comunicare una notizia del genere, ma spiega che la sua intenzione non è quella di spaventare né di far preoccupare nessuno.

Quindi comunica a tutti cos’è successo in questo periodo di assenza: “Ad inizio anno mi hanno diagnosticato un cancro al seno ed un paio di settimane fa ho ricevuto la devastante notizia che il tumore è avanzato in altre parti del corpo. Mi sottopongo regolarmente a sessioni di chemioterapia e lotto con tutta la forza che ho”.

La cantante conclude dicendo a tutti i fan che non hanno motivo di preoccuparsi, poiché lei sta facendo di tutto per rimanere positiva ed ha attorno persone fidate che le danno sostegno morale e fisico. Quindi aggiunge che li ragguaglierà sulle evoluzione della malattia quando ne avrà le forze e chiede a tutti di rispettare la sua privacy.