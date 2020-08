Morta Manuela Branzoni, stroncata all’improvviso a soli 55 anni. Sgomento e incredulità per la morte della donna, come riporta La provincia Pavese.

Aveva solo 55 anni ed era amata da tutti. Manuela Branzoni, laureata in biologia, insegnava matematica e scienze alla Scuola Media Angelini di Pavia. Amata da alunni e colleghi Manuela se ne è andata all’improvviso lasciando un vuoto enorme e incolmabile. Durante il ritorno dalle vacanze, pochi giorni fa, Manuela Branzoni è stata colta all’improvviso da un malore. Ricoverata d’urgenza all’ospedale ha trovato poco dopo la morte.

Leggi anche –> Insegnante diabetica combatte il Coronavirus: il racconto del suo calvario

Chi era Manuela Branzoni

Nata a Pavia, era laureata in Scienze Biologiche presso l’Università della sua città. In seguito era stata anche dottoressa di ricerca in Biotecnologie molecolari presso l’Università Cattolica di Milano e borsista al dipartimento di genetica e microbiologia all’Università di Pavia. Da tanti anni era insegnante di scienze e matematica e dal 2017 svolgeva questa attività alla scuola media Angelini di Pavia.

I collegi ancora non riescono a credere che non ci sia più e la ricordano con grande commozione come una persona davvero unica. “Una persona sempre di supporto agli altri insegnanti – dicono -, aveva costruito dei legami in ambito lavorativo basati su consigli, correttezza e competenza”.

Non di solo insegnamento viveva Manuela che era anche amante delle camminate e della bicicletta nonchè di svariate discipline atletiche.La donna lascia il marito Michele e i due figli Matteo e Serena.