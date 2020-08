Meteo weekend: pioggia e maltempo per l’ultimo fine settimana di agosto

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni per il fine settimana di agosto.

Quali sono le previsioni meteo per questo ultimo weekend di agosto? Cosa ci aspetta? Stiamo vivendo una settimana particolare a livello meteorologico. Domenica scorsa e lunedì ci sono state piogge intense, burrasche e bombe d’acqua che hanno danneggiato gravemente città come Verona, ma anche diverse località in Trentino. Sta arrivando quindi quella che viene chiamata la burrasca di fine agosto? Difficile a dirsi perché manca ancora un po’ di tempo per controllare i modelli con certezza, ma pare praticamente certo che a fine mese avremo un periodo un po’ più burrascoso, qualche pioggia e soprattutto un calo delle temperature.

Le previsioni per il weekend

Come riportano gli esperti meteorologi di 3bMeteo venerdì sembra ormai certo che arriverà sul nostro Paese una perturbazione piuttosto importante che potrebbe portare piogge e maltempo proprio in concomitanza con il weekend. Si tratta di una rottura netta dell’estate che, passato quel momento perturbato, si trasformerà in una tipica estate settembrina, quindi temperature un po’ più fresche, ma ancora tante belle giornate da vivere anche al mare per tutti coloro che ancora non hanno avuto tempo e modo di partire per le vacanze estive.

Che tempo farà sabato?

La tendenza meteo parla così di maltempo e piogge soprattutto nella giornata di sabato con, al centro delle perturbazioni la Liguria e la Val Padana. Potrebbero verificarsi qui dei temporali, anche piuttosto violenti. Nel resto d’Italia invece la situazione meteorologica non sarà ottimale, ma nemmeno caratterizzata da tutte queste piogge situazioni di maltempo. Sabato le temperature rimarranno stabili, ci sarà solo un lievissimo calo al nord, ma niente di rilevante.

Le previsioni per domenica

Per quanto riguarda invece le previsioni di domenica vedremo che il fronte del maltempo si sposterà più a sud interessando anche il centro Italia con temporali localmente anche piuttosto forti. Le regioni invece dell’estremo sud del nostro Paese saranno “salve” e non verranno colpite dal maltempo.

Ovviamente, va ricordato che essendo solo martedì queste previsioni si basano su modelli che, per quanto attendibili, possono sempre essere oggetto di repentini cambiamenti. Bisognerà quindi tenere monitorata la situazione per capire quale sarà la reale evoluzione meteorologica per il fine settimana.