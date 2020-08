Incidente in moto | tremenda morte per Lorenzo a 18 anni

Il giovanissimo Lorenzo Buffa perde la vita ad appena 18 anni dopo un incidente in moto. Il tutto è accaduto questa notte mentre tornava a casa.

A seguito di un grave incidente in moto si riscontra la morte di un giovane. La vittima si chiamava Lorenzo Buffa e ha perso la vita nel corso di questa notte, in seguito all’impatto tra il veicolo a due ruote sul quale si trovava in viaggio da solo, ed un’auto.

LEGGI ANCHE –> Movida | 22enne rompe la mano a vigile durante un controllo

La vettura vedeva la presenza di quattro ragazzi. Teatro del tremendo e fatale incidente in moto è Olbia, in un tratto della locale strada litoranea conduce a Pittulongu. Il tutto ha avuto luogo verso le ore 04:30, con il 18enne Lorenzo che stava tornando a casa sua a Golfo Aranci, piccolo Comune della provincia di Sassari. Sia il ciclomotore che la macchina stavano procedendo nella stessa direzione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Donna rapisce un cucciolo di cane solo per buttarlo dall’auto in corsa

Incidente in moto, Polstrada al lavoro per confermare la dinamica

Ma Lorenzo non si sarebbe accorto che il veicolo avrebbe rallentato, finendo con l’urtarci contro con estrema violenza. L’impatto lo ha sbalzato dalla sua moto, facendolo finire contro il lunotto posteriore, dove è rimasto incastrato. Il colpo fortissimo ne ha causato la morte sul colpo. I rilievi relativi a questo incidente vedono al lavoro la Polizia Stradale di Olbia, che sta cercando ulteriori elementi per confermare la dinamica del sinistro. Sul posto sono giunti anche alcuni membri del personale medico del 118. Ma purtroppo al loro arrivo Lorenzo risultava già privo di vita. Illesi gli occupanti dell’auto.

LEGGI ANCHE –> Calcio sotto choc, Blind ha un malore in campo: le sue condizioni