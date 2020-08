Una donna scopre un incesto madre figlio e chiama sconvolta la polizia. Lei è la moglie di lui. La suocera ammette: “Ci baciavamo da mesi”.

Madre e figlio hanno avuto un rapporto incestuoso. A scoprirlo è stata la moglie di lui, un uomo di 43 anni. Mentre la mamma ne ha 64. La vicenda arriva dagli Stati Uniti e più precisamente dal Massachusetts.

Ora i due rischiano una pena di 20 anni di carcere qualora in tribunale dovesse essere riconosciuto il reato di incesto madre figlio. Il tutto sarebbe accaduto lo scorso 20 maggio e l’uomo si difende dicendo che si è trattato della prima ed unica volta che è capitato ma non sa dire perché. Lui, Tony Lavoie, viveva proprio con la madre Cheryl in quel periodo. Le forze dell’ordine hanno interrogato i due protagonisti di questo episodio di incesto in maniera separata, per mettere a confronto le rispettive versioni. Tutti e due hanno riconosciuto di avere compiuto il fatto in maniera sensuale, specificando come fosse la prima volta che accadeva.

Incesto, madre e figlio ammettono il fatto ma si dichiarano non colpevoli: “Ci baciavamo ed è successo”

La donna, ormai avviata verso la terza età, ha invece dichiarato che la cosa ha rappresentato il culmine del loro rapporto, dopo che avevano cominciato a baciarsi nei mesi precedenti. Un primo verdetto risalente allo scorso 20 maggio ha visto per entrambi una condanna per rapporti carnali illeciti tra consanguinei. Ma non finiranno in carcere per ora, con il giudice che ha ordinato ad entrambi di non vedersi né sentirsi in alcun modo. E comunque, pur ammettendo il fatto, sia la madre che il figlio si sono dichiarati non colpevoli. Adesso ci sarà una nuova udienza nel prossimo mese di ottobre. In foto le immagini dei due colpevoli.

