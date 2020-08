Un nuovo filmato di Evenepoel uscito nelle ultime ore: il direttore Bramati estrae qualcosa dalla sua tasca: ma cos’è?

Un nuovo video uscito improvvisamente soltanto poche ore fa, precisamente lunedì 24 agosto. In poco tempo ha raggiunto circa 100mila visualizzazione. Il belga Remco Evenepoel durante il Giro di Lombardia, sulla discesa di Sormeno, a Ferragosto per inseguire Nibali cade in una scarpata. Tanti attimi di paura con la telecamera sull’elicottero Rai registra, ma non manda subito in diretta. Subito sul posto arrivano il medico di corsa e Davide Bramati, direttore sportivo dell’atleta.

Così appena arriva lo stesso direttore estrae qualcosa nella taschino della maglia del ciclista, una scatoletta bianca che subito inserisce nei suoi pantaloni. Subito parte il tam tam: in tanti pensano a dei farmaci; chi, invece, crede ad un modem 4G per connettere il computer della bici con l’ammiraglia. Lo stesso Bramati, poi, dopo qualche ora annuncia: “Non ricordo minimamente cos’era. C’era tanta tensione, ho tolto le barrette, forse i gel, forse la radio, ma nulla di illecito, non scherziamo. La sua schiena doveva essere libera subita per sdraiarlo”.

This video of Deceuninck-Quick-Step sport director Davide Bramati taking something from Remco Evenepoel’s pocket while his rider was in the ravine where he fell during Lombardia made a lot of talk on social media! What do you think about it? pic.twitter.com/ZdlVPC6NjI

— Cycling Today (@CyclingTodayEn) August 25, 2020