Ufficiale Elisabetta Gregoraci Gf Vip. La showgirl calabrese ha voglia di mostrarsi per quella che è nella vita reale “e voglio un uomo di cui innamorarmi”.

Tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘ che partirà con la sua prossima edizione il prossimo 14 settembre ci sarà anche Elisabetta Gregoraci. Una presenza da tripla A al GF Vip, secondo molti, e che sarà in grado di garantire una grossa audience al noto programma di Mediaset.

LEGGI ANCHE –> Come sta Flavio Briatore, polemiche per il ricovero fuori dal reparto Covid

Lei stessa ha sempre detto di no a qualunque reality show, ma ora è giunto il momento di provare una nuova avventura. Sarà per Elisabetta Gregoraci l’occasione di farsi vedere oltre a quella che la sua immagine da showgirl. “La vedo un pò come una gita di classe delle superiori, un gioco da affrontare con lo spirito di un adolescente. E per me rappresenta anche un pò un modo di evadere”. La 40enne calabrese conferma di avere ricevuto molte offerte per prendere parte a dei reality in passato, “almeno in 10 occasioni è capitato”. Stavolta però ha detto di si per via di Alfonso Signorini, con il quale il rapporto è ottimo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, la trasformazione su Instagram: ecco il “prima” e il “dopo”

Elisabetta Gregoraci Gf Vip: “Non escludo di innamorarmi”

A ‘Chi’, diretto proprio da Signorini, la Gregoraci tesse le lodi di quest’ultimo. “Con lui il ‘Grande Fratello Vip’ è diventato un varietà. Sento di potermi fare conoscere meglio dal pubblico, come già accade da quando sono presente sui social. Ma qui sarò la vera Elisabetta 24 ore su 24, tutti i giorni, senza alcun filtro”. C’è un pò di ‘spavento’, come con tutte le cose nuove. “Io nella mia quotidianità sono un fiume in piena, a volte dimenticherò di essere inquadrata dalle telecamere e quindi dovrò fare attenzione”. Poi ‘la bomba’. La Gregoraci non esclude di entrare da single ma di uscire in coppia. “Potrei innamorarmi, mai dire mai. La vita non deve mai smettere di sorprenderti, specialmente in amore dove ho ricevuto diverse ferite negli ultimi anni. Ma la voglia di emozionarmi prende sempre il sopravvento. Ho voglia di essere amata e sarebbe bello incontrare l’uomo giusto”.

LEGGI ANCHE –> Maria Giovanna Elmi, la verità sul “flirt” con Sylvester Stallone

Briatore era contrario “ma poi mi ha capita”

Il suo ex marito, Flavio Briatore, ha sempre disapprovato qualunque sovraesposizione nei riguardi di lei. “Era un pò perplesso, poi ne abbiamo parlato insieme e lui ha capito che desideravo provare questa esperienza. L’unica cosa davvero difficile sarà stare lontano da mio figlio Nathan Falco. Da quando l’ho dato alla luce, 10 anni fa, non sono mai stata lontana da lui per più di 8 giorni. Mi ha chiesto per quanto tempo durerà, ma so che saprà stare senza di me. Per essere ancora un bambino è molto responsabile ed indipendente”.

LEGGI ANCHE –> Ballando con le stelle chiude, ci sono positivi al Coronavirus: si blocca tutto