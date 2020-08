Tempo di dieta per Elettra Lamborghini dopo qualche eccesso estivo di troppo. La cantante deve perdere peso visto che si sposerà a breve.

Era stata una estate all’insegno della salute e della dieta, ma Elettra Lamborghini, complice evidentemente un metabolismo ballerino, è riuscita di nuovo a recuperare dei chili di troppo. Situazione che ha fatto scattare un campanello di allarme importante nella testa ella 25enne bolognese.

La cantante emiliana infatti convolerà a giuste nozze con il suo fidanzato ‘AfroJack‘, alias Nick van de Wall. Lui ha 33 anni ed è un disc jokey di nazionalità olandese, che fa coppia con la ereditiera da qualche anno ormai. Su Instagram Elettra Lamborghini ammette di avere commesso dei peccati di gola e si autodefinisce “gonfia e grassa” attraverso alcune storie social pubblicate sul suo profilo ufficiale. “Ciò che abbiamo mangiato io e il mio maschio Dio solo lo sa. Da domani inizierò il mese detox prima del mio matrimonio. Più o meno vi dirò i trattamenti, quello che mangerò, i miei allenamenti”.

Elettra Lamborghini, al lavoro per essere più magra per il matrimonio

Parole pubblicate nella giornata di martedì 25 agosto 2020. nella mattinata di mercoledì 26 lei si è alzata di primo mattino per andare a passeggiare. Il matrimonio ci sarà proprio il 26 di settembre. Poi mostra una immagine nella quale si ritrae con indosso un bikini, che definisce “piccolo”. In merito al suo compagno, Elettra lo definisce “un ragazzo d’oro, e quando trovi uno così non devi lasciartelo sfuggire. Conosce gente che sta insieme a qualcuno da 10 anni ma che in fondo non conosce veramente il proprio partner. Invece con Nick condivido tutto quanto, tra noi non ci sono segreti. Le nostre vite trascorreranno insieme l’uno accanto all’altra”.

