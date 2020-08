Crociere low cost per settembre: le ultime offerte da prendere al volo. Le informazioni utili.

Con la ripresa dei viaggi crociera dallo scorso Ferragosto, nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 e con il tampone rapido al momento dell’imbarco, sono tornate anche le offerte low cost. Conviene dunque approfittare se anche voi state programmando un viaggio per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Di seguito trovate le migliori offerte per crociere low cost a settembre 2020. Tutte le informazioni utili.

Crociere low cost settembre 2020

Finalmente sono ripresi i viaggi in crociera, dopo mesi di stop a causa della pandemia di Covid-19 che all’inizio hanno visto come sventurate protagoniste proprio le navi da crociera, i luoghi dove sono esplosi i primi contagi. Ora finalmente la situazione è cambiata e sebbene i casi di nuovo coronavirus siano ancora molto diffusi nel mondo e in alcune zone, come nei Paesi europei, siano in aumento, la loro gravità e nettamente inferiore a quella dei mesi scorsi e l’epidemia è meglio controllata.

Oggi abbiamo meno ricoveri in ospedale e meno decessi e grazie alle norme di prevenzione igienico sanitaria, come distanziamento, mascherine e igiene delle mani, riusciamo ad evitare numerose infezioni e soprattutto a ridurre la quantità di virus in circolazione. Chi si infetta in questo periodo è per lo più asintomatico o con pochi sintomi. Questo non significa, tuttavia, che si possa abbassare la guardia né che i pericoli siano scomparsi.

In questa situazione migliorata e più controllabile sono ripartire anche le navi da crociera. Tra le ultime a riprendere i viaggi dopo la fine del lockdown. Le compagnie hanno introdotto a bordo tutti i protocolli di prevenzione dei contagi, sia per i passeggeri che per il personale, e molte effettuano il test rapido ai passeggeri al momento dell’imbarco. Un controllo che garantisce la sicurezza a bordo.

Fatte queste dovute premesse, andiamo alla scoperta delle migliori offerte di crociere low cost per partire a settembre. Gli italiani faranno crociere per lo più nel Mediterraneo o in Europa, toccando per lo più porti italiani.

Le offerte di crociere in dettaglio



In dettaglio ecco le offerte di crociere low cost nel Mediterraneo per partire a settembre 2020 dal portale Crociere.com.

Italia – Malta

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 8 giorni

Imbarco: Palermo

Data di partenza: 2 settembre 2020

Percorso: Palermo – La Valletta Malta – Genova – Civitavecchia Roma – Napoli – Palermo.

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 499 euro, Cabina esterna 599 euro, Cabina esterna con balcone 699 euro.

Italia – Grecia

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Magnifica

Durata: 8 giorni

Imbarco: Bari

Data di partenza: 26 settembre 2020

Percorso: Bari – Corfù – Katakolon – Pireo Atene – Trieste – Bari.

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 449 euro, Cabina esterna 549 euro, Cabina esterna con balcone 649 euro, Suite 1.349 euro.

Italia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Diadema

Durata: 8 giorni

Imbarco: Genova

Data di partenza: 19 settembre 2020

Percorso: Genova – Civitavecchia Roma – Napoli – Cagliari – La Spezia – Genova.

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 999 euro, Cabina esterna 1.199 euro, Cabina esterna con balcone 1.199 euro, Suite 1.799 euro.

Italia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Deliziosa

Durata: 8 giorni

Imbarco: Catania

Data di partenza: 25 settembre 2020

Percorso: Catania – Trieste – Bari -Brindisi – Corigliano – Siracusa – Catania.

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 899 euro, Cabina esterna 1.049 euro, Cabina esterna con balcone 1.049 euro.

Italia, Corsica, Monaco, Monte Carlo, Francia

Compagnia: Star Clippers

Nave: Royal Clipper

Durata: 5 giorni

Imbarco: Civitavecchia Roma

Data di partenza: 15 settembre 2020

Percorso: Civitavecchia Roma – Bonifacio – Calvi – Monaco – Cannes

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 1.345 euro, Cabina esterna 1.410 euro, Cabina esterna con balcone 2.580 euro.

Grecia, Italia, Turchia e Isole Greche

Compagnia: Carnival

Nave: Legend

Durata: 11 giorni

Imbarco: Civitavecchia Roma

Data di partenza: 24 settembre 2020

Percorso: Civitavecchia Roma – Santorini – Izmir – Mykonos – Atene – Katakolon – Catania – Napoli – Civitavecchia Roma

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 823 euro, Cabina esterna 916 euro, Cabina esterna con balcone 1.145 euro, Suite 2.220 euro.

