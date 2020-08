Coronavirus, Oms: “La pandemia sta rallentando nel mondo”

L’Oms ha condiviso i dati sulla pandemia in riferimento alla settimana scorsa: il contagio nel mondo ha subito un rallentamento.

Per il secondo giorno di fila i dati condivisi dalla Protezione Civile in Italia mostrano un calo dei contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 878 positivi contro i 953 del giorno precedente. Fa ben sperare il fatto che, a differenza di ieri, il risultato è arrivato nonostante il numero cospicuo di tamponi (72 mila contro i 43 mila del giorno precedente). Da mesi, tuttavia, è ormai chiaro che le variazioni giornaliere non riescono a fornire un quadro concreto dell’andamento del contagio e per comprendere se c’è stata una diminuzione della diffusione bisognerà attendere il report settimanale.

Buone notizie sono giunte dall’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti condiviso nelle scorse ore il report settimanale sull’andamento della pandemia nel mondo. I dati raccolti mostrano un lieve rallentamento della diffusione dei contagi in tutto il mondo. In particolar modo c’è stato un rallentamento in America, mentre la tendenza è inversa nel sud est asiatico e nel mediterraneo orientale.

Oms: contagio coronavirus rallenta nel mondo

In base ai dati condivisi dall’Oms, nella settimana che va dal 17 al 23 agosto ci sono stati 1,7 milioni di nuovi casi e 39 mila vittime. Questi numeri mostrano una diminuzione del 5% dei nuovi contagi e del 12% delle vittime rispetto alla settimana precedente. Come anticipato sopra la diminuzione più consistente si è verificata negli Stati Uniti, dove si è registrato un calo dell’11,35% di casi confermati. In diminuzione i nuovi casi anche in Europa (-0.9%) ed in Africa (-8,4%).