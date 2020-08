Calcio sotto choc, Blind ha un malore in campo: le sue condizioni

Tanto spavento per il difensore dell’Ajax, Daley Blind, che si è accasciato improvvisamente sul terreno di campo: ecco le sue condizioni

Brutte notizie per Daley Blind. Il difensore olandese dell’Ajax ha avuto la peggio durante l’amichevole contro l’Hertha Berlino accasciandosi a terra improvvisamente. Subito i suoi compagni di squadra si sono avvicinati così come gli avversari per capire le sue condizioni. Poi fortunatamente il giocatore si è alzato da solo ed è uscito dal campo. La sfida, infine, si è conclusa con la vittoria di misura della compagine olandese.

Calcio sotto choc, episodio simile per Blind

Già nello scorso dicembre durante la gara di Champions League contro il Valencia lo stesso Blind è stato protagonista in negativo con un problema simile. Successivamente gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una miocardite, ovvero una infiammazione del miocardio per cui fu necessario un intervento per l’inserimento nel suo corpo di un defibrillatore sottocutaneo. Il suo ritorno in campo, poi, è avvenuto dopo qualche mese.