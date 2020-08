Briatore, l’ospedale chiarisce sul Coronavirus – VIDEO

La malattia di Flavio Briatore, l’ospedale chiarisce sul Coronavirus: lui aveva smentito e parlato di una semplice prostatite.

Interpellato dal Corriere della Sera, Flavio Briatore – a proposito della presunta positività al Coronavirus – ha sottolineato: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”. Poi ha aggiunto: “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”.

Che sia stato ricoverato per Coronavirus lo ha spiegato anche Daniela Santanché. Ma solo poco fa l’ospedale San Raffaele ha spiegato come stanno le cose: Briatore “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19”.

Quindi da prassi “è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2”. I medici che lo hanno in cura sottolineano che a Flavio Briatore “è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati”.