Un bimbo sardo di soli 5 anni è caduto da un’auto in corsa guidata dal padre ed è stato ricoverato in ospedale: quali sono le sue condizioni.

Un incidente stradale potenzialmente letale si è verificato sulla provinciale 35 che collega Modolo a Mogomagas, in prossimità di Santu Lussurgiu (Oristano). Un uomo stava guidando la propria auto sul tratto stradale e viaggiava in auto con il figlio di 5 anni sul sedile del passeggero. Ad un tratto il bimbo ha cercato di aprire il finestrino per cercare refrigerio, ma per errore ha spinto la maniglia dello sportello che si è aperto trascinandolo fuori dal mezzo.

Una volta caduto dal mezzo, il piccolo è stato schiacciato dalla ruota posteriore dell’auto. Il padre si è accorto solo troppo tardi di quello che era successo e non ha fatto in tempo a frenare. Poco dopo, però, ha fermato il veicolo e chiamato i soccorsi. L’ambulanza giunta sul posto ha caricato il piccolo e lo ha portato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il bimbo ha riportato la frattura del femore e diverse altre contusioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Bimbo cade dall’auto guidata dal padre: s’indaga sull’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Bosa, i quali si sono occupati dei rilevamenti utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Appare evidente che il bimbo abbia aperto per sbaglio lo sportello dell’auto, ma al momento non sono state escluse responsabilità da parte del genitori. Il piccolo, infatti, pare si trovasse in auto senza la cintura di sicurezza. Se l’avesse avuta, infatti, non sarebbe caduto dal mezzo in corsa.