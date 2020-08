Barbara De Rossi: chi è il fidanzato Simone Fratini, curiosità e carriera

Curiosità e carriera dell’imprenditore Simone Fratini: chi è il fidanzato di Barbara De Rossi, di cosa si occupa la sua azienda.

Classe 1971, Simone Fratini – attuale fidanzato di Barbara De Rossi – è nato il 30 agosto. Lui e l’attrice hanno undici anni di differenza, ma lui non sembra dar troppo peso alla cosa. “L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”, ha detto in un’intervista a ‘Domenica Live’.

I due stanno insieme dal 2015: in precedenza, l’attrice è stata sposata la prima volta con Andrea Busiri Vici, a fine anni Ottanta, poi a metà anni Novanta si sposa con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic e ha una figlia di nome Martina.

Chi è Simone Fratini, fidanzato di Barbara De Rossi

Ma chi è Simone Fratini e perché è conosciuto? “Lui è l’uomo dei capelli. Ridà il sorriso alle persone”, lo ha definito Barbara De Rossi. Ma cosa significa questa affermazione? L’uomo è un imprenditore di successo e si occupa effettivamente di ‘capelli’. Infatti, è il socio fondatore di Capelli for you, nonché ideatore della quinta dimensione, infoltimento per calvizie.

La sua azienda è dunque nota in tutta Italia e molti sono gli attestati di stima nei confronti dell’imprenditore che arrivano da più parti. Sul rapporto con il noto imprenditore, Barbara De Rossi, ospite di Mara Venier, ha spiegato che Simone Fratini è “un uomo che c’è, un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori”.