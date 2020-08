Test psicologico: quello che vedi rivela molto sulla tua personalità

Questo semplice test visivo permette di comprendere il tuo modo di vedere il mondo e di affrontare la vita di tutti i giorni.

Non c’è modo migliore di impiegare i tempi morti delle vacanze estive che sottoporsi a semplici test e rompicapo che permettono di tenere attiva la mente. Quello che vi proponiamo oggi è un semplice test visivo, attraverso il quale è possibile capire in che modo affrontate la vita.

Il funzionamento del test è semplice, dovete guardare l’immagine che trovate sopra e rispondere alla domanda: “Cosa hai notato per primo?“. Se già doveste perdere più di qualche secondo nell’analizzare l’immagine, infatti, riuscireste probabilmente a comprendere quali sono le altre figure nell’immagine. Analizzando invece ciò che colpisce primariamente la vostra attenzione è possibile comprendere in parte il funzionamento della vostra mente.

Test visivo: cosa vedi per primo nell’immagine?

Compreso come funziona il test non vi resta da fare altro che rispondere alla domanda di cui sopra e vedere qual è il risultato.

Lettera “A”

Per come è stata strutturata l’immagine la lettera “A” è l’elemento più difficile da cogliere in un primo momento. Se l’avete vista per prima significa che avete la capacità di notare dettagli che agli altri sfuggono.

Vettura

Se invece avete notato come prima cosa la vettura in alto, significa che siete delle persone che amano la libertà e che vogliono sempre imporre la propria visione delle cose. L’auto simboleggia anche il vostro desiderio di andare in fondo ad ogni cosa e di analizzare ogni dettaglio. Tale tendenza può essere positiva, ma anche portarvi ad acuire i problemi nei giorni bui.

Uomo con binocolo

Se il primo elemento che vi ha colpito è l’uomo con il binocolo significa che siete persone che osservato il quadro generale e tralasciano i dettagli inutili. Questo non significa che non siete in grado di notare i dettagli, anzi li notate e analizzate con una semplice occhiata il che vi permette di analizzare le situazioni prima degli altri.