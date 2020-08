Stasera in tv – Un paese quasi perfetto: location, trama, cast e trailer

Un paese quasi perfetto, film del 2016 scritto e diretto da Massimo Gaudioso, andrà in onda oggi, 25 agosto: tutte le anticipazioni sulla pellicola comica

Trasposizione del film francese Un village presque parfait (2014) del regista Stéphane Meunier, il quale è a sua volta il remake del film canadese La grande seduzione (2003) di Jean-François Pouliot, Un paese quasi perfetto è un’esilarante commedia che, nata da ispirazioni diverse, ha saputo ben integrarle condendole con il nostro spirito unico, tutto italiano.

La pellicola andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su Castelmezzano e sui suoi abitanti.

Trama

A Pietramezzana, piccolo paesino della Basilicata, gli abitanti hanno perso la loro maggior fonte di sostentamento economico: una miniera in cui la buona parte degli abitanti si trova a essere impiegata. Il sindaco del paese si mette quindi in contatto con un imprenditore che intende utilizzare dei fondi europei per aprire una nuova fabbrica e ridare così speranza ai cittadini di Pietramezzana. Per accedere all’incentivo è però necessario che nel paese risieda un medico condotto, figura professionale del tutto assente nel paese. Gli abitanti si mettono quindi anche loro all’opera per convincere il dottor Gianluca Terragni, milanese che si trova per puro caso nel comune, ad abbandonare Milano per rimanere nella ridente Pietramezzana. Coccolato e assecondato in ogni modo, il medico sembrerà essere davvero colpito soltanto da Anna, una ragazza che però non ha alcuna intenzione di unirsi ai tranelli orditi dai suoi compaesani.

Un paese quasi perfetto, location

Il paese di Pietramezzana non esiste realmente e la pellicola trova la sua ambientazione principalmente nel paese di Castelmezzano, comune che sorge nei pressi delle Dolomiti lucane e nell’omonimo parco naturale regionale. Alcuni ciak hanno riguardato anche Pietrapertosa, il comune più alto della Basilicata. Nel 2007 la rivista statunitense Budget Travel incluse Castelmezzano tra le più belle località del mondo di cui non si è mai sentito parlare.



Un paese quasi perfetto, cast

Fabio Volo (Gianluca Terragni)

Silvio Orlando (Domenico Bonocore)

Carlo Buccirosso (Nicola)

Nando Paone (Michele)

Miriam Leone (Anna)

Gea Martire (Sebastiana)

