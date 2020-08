Ad un matrimonio Covid contagia quasi tutti gli invitati e c’è una vittima

Invitati contagiati matrimonio Covid. Una cerimonia nuziale dove probabilmente le norme non sono state rispettate presenta un tragico bilancio.

Un matrimonio che avrebbe dovuto rappresentare un momento di gioia per i due sposi, per le rispettive famiglie e per tutti gli invitati, finisce malissimo. Avviene negli Stati Uniti, con ben 56 persone contagiate dal Covid sulle circa 65 presenze intervenute al banchetto nuziale.

Inoltre una donna che non aveva preso parte all’evento ma che è stata a sua volta infettata da qualcuno che aveva partecipato alla festa, ci ha rimesso la vita. L’episodio è raccontato dal professor Roberto Burioni sul sito web a tema sanitario da lui diretto, medicalfacts. Secondo il noto virologo questo episodio deve fare da monito anche da noi per quanto riguarda la necessità di dovere rispettare le regole ormai note a tutti.

Matrimonio Covid, Burioni: “Se non stiamo attenti il virus si diffonde in modo inarrestabile”

La vicenda del matrimonio flagellato dal Covid risale allo scorso 7 agosto, nello stato americano del Maine. Invece di un tetto massimo di 50 persone, che è il limite massimo stabilito per le cerimonie di qualunque tipo, a prendere parte al pranzo nuziale sono stati 65 individui. Per giunta in un locale di modeste dimensioni, a quanto sembra. Secondo Burioni le norme anti contagio non sono state rispettate. “Questa malattia continua ad essere molto contagiosa e pericolosa. Assumere comportamenti da menefreghisti senza rispettare le regole può portare ad esiti disastrosi. Il virus non si diffonde da solo, lo fa se le persone non fanno attenzione”.