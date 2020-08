Maria Giovanna Elmi, la verità sul “flirt” con Sylvester Stallone

Maria Giovanna Elmi è sposata da moltissimi anni con Gabriele Massarutto, l’uomo della sua vita. Eppure, in passato si è molto mormorato di una sua presunta scappatella con Sylvester Stallone…

Lei, lui, l’altro. Maria Giovanna Elmi è sposata da moltissimi anni con Gabriele Massarutto, l’uomo e il grande amore della sua vita. Eppure, in passato si è molto mormorato di una sua presunta scappatella con niente meno che Sylvester Stallone. La nota annunciatrice e presentatrice televisiva tempo fa ha messo i puntini sulle “i” una volta per tutte.

La confessione di Maria Giovanna Elmi

E’ ai microfoni de “La Vita in Diretta” che Maria Giovanna Elmi ha parlato delle voci sul suo presunto flirt con Sylvester Stallone, supportate da una serie di foto “compromettenti”. “Non c’è stato proprio il tempo”, ha detto scherzando la “signorina buonasera”. Quanto al marito Gabriele Massarutto, assicura che “non conosco la gelosia” e sottolinea che “io non faccio queste scene, c’è una tale fiducia reciproca…”. La stessa Elmi gli fa eco: “Lui sa quanto vale, chi potrei trovare per sostituirlo?”.

Per amore, tra l’altro, a un certo punto della sua vita Maria Giovanna Elmi ha mollato Roma ed è andata a vivere a Tarvisio, in Friuli. “Mio marito abita là, l’ho conosciuto là e quindi mi sono trasferita – ha spiegato -. Per me non è un problema spostarsi, anche oggi l’ho fatto per venire qui a Roma”. I due stanno insieme da 35 anni, di cui 27 di matrimonio, celebrato in montagna. “Era il 13 dicembre, lo stesso giorno in cui ci siamo conosciuti…”. E a proposito di Gabriele Massarutto confessa: “È un uomo che fa innamorare tutti”. Con buona pace di Sylvester Stallone.

