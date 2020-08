Una mamma col cancro ha scoperto che le resta pochissimo da vivere. Lei è molto giovane e ha già sei figli. “Non posso crederci”.

Una mamma ha il cancro e le sono stati dati appena sei mesi di vita, dopo che lei pensava che la cosa che la affliggeva fosse soltanto un coagulo di sangue. Lei si chiama Holly Blake e vive in Scozia con la sua famiglia.

È dovuta andare al pronto soccorso a causa di un dolore cronico e persistente ad una gamba ed alla mancanza di respiro. Purtroppo a seguito di una radiografia si è scoperto che il male che l’ha colpita si era espanso a tutti i polmoni oltre che al resto del corpo. Lei è una donna in carriera di 35 anni con anche 6 figli. Ora è alle prese con il terzo, pesantissimo ciclo di chemioterapia. Lei non aveva mai avuto nessun tipo di problema di salute in precedenza. Se anche le sessioni di cura alle quali si sta sottoponendo non dovessero avere alcun risultato, come già capitato la seconda volta, allora per Holly non ci sarà veramente speranza. Il cancro ai polmoni del quale soffre è al quarto stadio. Lei stessa è incredula per quanto sta vivendo. I suoi sei figli hanno dai 2 ai 17 anni di età. Chiaramente sono tutti a pezzi. In tanti stanno fornendo sostegno e vicinanza, tra parenti ed amici. Anche suo marito Scott, di 32 anni, si sente purtroppo impotente davanti a tutto questo. Ora è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a ricavare del denaro con le quali verrà pagato il funerale. Holly per prima purtroppo sa che le speranze di riuscire a sopravvivere sono molto basse. “Spero di fare delle cose belle con i miei figli prima di andarmene”, ha detto.