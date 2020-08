Leo Messi, clamoroso addio al Barcellona: ha chiesto di essere ceduto. Il campione argentino ha formalmente presentato la sua richiesta.

Messi vuole essere libero di trasferirsi ad un’altra squadra a costo zero e ha chiesto al Barcellona l’attivazione di una clausola in tal senso. La situazione non è semplice perché in teoria tale accordo scadeva il 10 giugno, ma con in mezzo il lockdown secondo Messi e i suoi legali c’è margine per farla valere ancora.

Insomma in parole povere Messi ha esplicitato la volontà di cambiare squadra e vuole poterlo fare da svincolato. I tifosi dell’Inter, che nel frattempo ha confermato Conte in panchina, tornano a sperare in un clamoroso arrivo dell’argentino a Milano.

In realtà per lui si parla insistentemente di Manchester City dove Guardiola lo aspetta a braccia aperte. Interessato a Messi anche il PSG dove Neymar sarebbe felicissimo di ritrovarlo dopo l’esperienza in comune al Barcellona.