Aveva solo 19 anni ed era diventato famosissimo assieme alla altrettanto giovane moglie per il loro canale YouTube. Lui era Landon Clifford.

La star di YouTube Landon Clifford è morta all’età di 19 anni. La tragica notizia è stata confermata dalla moglie di Landon, Camryn Clifford, in un addoloratissimo post pubblicato sui social. La ragazza ha postato uno scatto che ritrae lei e lo sfortunato Landon Clifford mentre si trovavano in ospedale.

Soltanto 5 mesi fa Camryn aveva partorito, dando al 19enne vlogger la sua seconda figlia, chiamata Delilah Rose. La primogenita è Collette Briar. Purtroppo a quest’ultimo è risultata fatale una lesione cerebrale che lo ha ridotto in coma farmacologico. Il decesso risale allo scorso 13 agosto ma se ne ha notizia soltanto adesso, con la giovane vedova che scrive di come quello sia stato l’ultimo giorno di vita di Landon, “il miglior padre e marito che ci fosse”. I suoi organi sono stati donati. “Questo permetterà ad altre persone di vivere e conferma come mio marito fosse un uomo compassionevole, amorevole, gentile e premuroso”.

Landon Clifford, era diventato famoso con il suo canale YouTube

“Un uomo straordinario, che qualunque ragazza vorrebbe avere al propria fianco. Mi dispiace che le nostre figlie non lo conosceranno mai”. Lui e Camryn aveva creato il canale YouTube ‘Cam & Fam’ nel 2017, acquisendo molto presto una enorme popolarità. Dopo la scomparsa del giovane è stata creata una pagina GoFundMe per raccogliere fondi da devolvere alla famiglia di Landon. I suoi followers hanno donato ben presto oltre diecimila dollari in soli tre giorni.