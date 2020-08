Come sta Flavio Briatore, polemiche per il ricovero fuori dal reparto Covid

Flavio Briatore è stato ricoverato a pagamento e non nel reparto Covid, mentre salgono a 63 i positivi al Billionaire.

Buone notizie per Flavio Briatore, ma non senza polemiche. Le condizioni del patron del Billionaire “sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore” fa sapere lo staff dell’imprenditore in una nota dopo la notizia del ricovero al San Raffaele di Milano, a seguito del contagio da Coronavirus.

“Il presente comunicato – si legge nel documento – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico”.

Secondo quanto riporta l’Espresso, tuttavia, Briatore non si troverebbe nel reparto dei contagiati da Coronavirus, avendo chiesto e ottenuto di essere ricoverato nel “reparto solventi”. Si tratta di stanze a disposizione di chi paga per ricevere un trattamento migliore, con maggiore riservatezza e pasti più ricercati. Decisione che avrebbe suscitato non poca preoccupazione tra i dipendenti della struttura, visto che l’area non sarebbe adeguatamente attrezzata allo scopo.

Gli sviluppi del caso Flavio Briatore

Più d’uno ha poi fatto notare che solo una settimana fa Flavio Briatore aveva postato su Instagram un breve video accanto al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a stretto contatto e senza mascherina. Di qui i timori per un possibile contagio del leader di Forza Italia. Il Cavaliere aveva trascorso qualche giorno in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato il 12 agosto Flavio Briatore. Berlusconi si è quindi sottoposto al doppio tampone per il Covid, ma è risultato negativo, tanto che è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

Intanto salgono a 63 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90 tamponi effettuati. I dati non sono definitivi e potrebbero subire qualche modifica, come spiega il responsabile dell’Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro: “Nel blocco dei dati che comprendono i tamponi eseguiti al Billionaire sono inclusi i controlli su un gruppo di persone di San Teodoro. Stiamo facendo ulteriori verifiche per cui il numero definitivo è suscettibile di lievi variazioni”.

