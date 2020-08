Aveva protestato contro la chiusura del suo Billionaire, ma il Covid sta falcidiando il personale del locale di Briatore in Sardegna.

Nei giorni scorsi il ‘Billionaire‘ per via del Covid ha dovuto chiudere i battenti. E questo aveva portato alla dura reazione di Flavio Briatore, da anni suo proprietario e figura principale assieme ad altre importanti figure altrettanto note. L’imprenditore piemontese aveva contestato l’ordinanza di chiusura emanata dal sindaco di Arzachena.

Ma già da subito erano emerse le positività di almeno 6 lavoratori del celebre locale di lusso. Ora però se ne aggiungono molti altri, come confermato dal laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari. Il locale è chiuso dal 17 agosto e da allora Briatore ha innescato una polemica con il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda. Un botta e risposta continuo a mezzo social che ha visto quest’ultimo ricevere sostegno quasi all’unanimità. Ragnedda infatti ha replicato alle proteste di Briatore dicendo che la Sardegna ha bisogno di imprenditori “non solo in estate” e di avere anche lavorato 20 anni fa proprio al Billionaire. “Ricordo come venivo trattato dai direttori dell’epoca quando scaricavo bibite. Oggi faccio il sindaco ed è acqua passata”.

Billionaire Covid, scontro tra il sindaco del luogo e Briatore. E chiude anche il Sottovento

E poi: “Ho incontrato gli imprenditori della zona e Briatore non si è fatto vedere. L’ordinanza in questione è volta ad arginare la emergenza Covid. Per tutta risposta, il piemontese ha fatto sapere di volere intraprendere azioni per tutelare i propri interessi. Intanto i casi di Coronavirus da chi ritorna dalla Sardegna sono aumentati di colpo. E l’idea generale in proposito è che la colpa sia proprio di tanti turisti che non hanno rispettato le misure di sicurezza necessarie. Proprio per questo sono tornati a casa scoprendo di essere positivi, con molte situazioni come questa che hanno riguardato in particolare Roma. E chiude anche il ‘Sottovento Club’ di Porto Cervo, a seguito della scoperta della positività di un suo dipendente. Lo stesso locale ha comunicato la notizia sottolineando come la priorità assoluta sia tutelare la salute di tutti. Nel frattempo Selvaggia Lucarelli scrive questo tweet su quanto sta accadendo.

