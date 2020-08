Aggiornamenti Antonella Mosetti Covid. La 45enne donna di spettacolo romana fa sapere che il tampone le ha dato esito positivo, questi i sintomi.

Anche Antonella Mosetti ha il Covid. Lo fa sapere lei stessa, specificando di avere riscontrato dei sintomi sorti all’improvviso, subito dopo la sua vacanza trascorsa in sardegna. La 45enne romana è tornata da pochissimo a casa sua, nella Capitale. E sui suoi profili personali social fa sapere che ha svolto sia l’esame sierologico che il test del tampone. Il primo ha avuto un esito positivo, ma per quanto riguarda il secondo è emersa la spiacevolissima diagnosi. La stessa Antonella Mosetti sul Covid che l’ha colpita ha scritto quanto segue.

Antonella Mosetti Covid, le parole della showgirl

“Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato neativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”.

Questi i sintomi riscontrati

“Mi state chiedendo i vari sintomi che ho. Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po’ di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone. Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli”. La showgirl si mostra comunque relativamente tranquilla ed è fiduciosa riguardo una sua pronta guarigione quando sarà settembre inoltrato.

