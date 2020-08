Alberto Matano, la trasformazione su Instagram: ecco il “prima” e il “dopo”

Ormai è ufficialmente rientrato a Roma per i suoi impegni di lavoro, ma Alberto Matano vola con pensiero alle vacanze appena trascorse…

Le dorate vacanze di Alberto Matano sono belle che finite… e si vede. Anche, e forse soprattutto, su Instagram. L’ex mezzobusto del Tg1, oggi conduttore de La Vita in Diretta e personaggio “cult” sui social, è ufficialmente rientrato a Roma per i suoi pressanti impegni di lavoro, ma vola con pensiero alle ferie appena trascorse…

Il ritorno alla routine di Alberto Matano

Nel suo ultimo post su Instagram Alberto Matano intrattiene i suoi ormai numerosissimi fan e followers con una sorta di gioco fotografico. “Stessa ora, prima e dopo 😬 Voi che dite? #modica vs #viateulada66 #tornare #back #lavoriincorso #comingsoon @vitaindiretta 🤍”, scrive il Nostro a corredo di due foto: la prima lo mostra supertonico e inebriato di felicità con un drink in mano e il torno nudo che affiora dall’acqua, la seconda in camicia d’ordinanza e posa “istituzionale”, come si conviene a un giornalista e conduttore di Mamma Rai. I suoi fedelissimi hanno molto apprezzato la trovata, a giudicare dal numero di like, commenti e condivisioni del post. A voi la scelta tra il “prima” e il “dopo”…

