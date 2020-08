Anche la modella venezuelana Aida Yespica è risultata positiva al Covid dopo essere stata in vacanza in Sardegna.

Come ogni anno le spiagge e le coste del nord della Sardegna sono state prese d’assalto da turisti e vip. La vacanza nella splendida cornice della Costa Smeralda, però, quest’anno è stata controproducente per molti. Da giorni infatti si è scoperto che proprio nella parte più “in” dell’isola c’è un focolaio di Coronavirus. Proprio a causa del numero sempre crescente di positivi, il sindaco di Arzachena si è visto costretto ad emanare un’ordinanza di chiusura per tutti i locali, compreso il Billionaire di Flavio Briatore (discoteca prediletta dalle celebrità).

Proprio il noto locale è da considerarsi uno dei luoghi che ha funto da focolaio per l’infezione. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati trovati 6 dipendenti positivi al Covid e nelle scorse ore sono emersi altri 52 casi di positività. Aumentano giorno dopo giorno anche i vip che hanno contratto il pericoloso virus: nelle ultime ore hanno annunciato la positività Nilufar Addati, Federico Fashion Style e Antonella Mosetti.

Aida Yespica positiva al Covid: “Usiamo le mascherine”

Alla lunga lista di vip che in queste ore si sono sottoposti al test per il Covid, si è aggiunta anche Aida Yespica. La modella venezuelana ha passato le sue vacanze in Costa Smeralda e quando sono emersi i primi casi di Coronavirus ha deciso di sottoporsi ad un tampone prima di rientrare a casa. L’esito del test era stato negativo, ma una volta tornata Aida ha deciso di fare un secondo test che è invece risultato positivo: “Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi)e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!”. Dopo aver sottolineato di non avere sintomi e di stare bene, Aida si rivolge a tutti i suoi follower per invitarli a fare attenzione: “Mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE”.