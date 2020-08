Rimproverato perché ha il volume dello stereo troppo alto: feriti 4 vicini di casa da un uomo di 45 anni di Cervinara, Avellino.

Una reazione sconcertante quella di un 45enne che è stato arrestato a Cervinara, in provincia di Avellino. L’uomo ha ferito quattro persone, tutti vicini di casa, che erano ‘colpevoli’ di avergli chiesto di abbassare il volume dello stereo.

Due persone sono state ferite con un coltello a serramanico, altri due vicini malmenati dall’uomo, che sembrava fuori di sé nel pomeriggio di ieri. L’uomo è stato portato in carcere e dovrebbe essere processato per direttissima.

Uomo rimproverato per lo stereo alto ferisce 4 persone

“Stai dando fastidio alle persone che riposano”, avrebbe detto il vicino di casa dell’uomo che abita nella stessa palazzina di Parco San Vito. A quel punto, il 45enne avrebbe perso il controllo e armato di un bastone ha prima colpito la moglie del vicino. Subito dopo, è giunto il figlio della donna, che si è procurato due feriti da coltello al braccio.

Alla figlia della coppia è stato invece fratturato un dito, ma ad avere la peggio è stato il capofamiglia che aveva rimproverato il 45enne, ferito alla schiena e al braccio. La prognosi per i feriti va dai 10 ai 15 giorni. Sono stati tutti portati in ospedale a Benevento e medicati. L’aggressore, invece, che ha alcuni precedenti di polizia, è stato rintracciato e fermato. Dopo quanto commesso, si era rifugiato in un bar di Cervinara.