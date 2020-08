Tragico incidente durante un’uscita da McDonald’s: muore mamma 21enne

Sophie Murphy stava andando in un ristorante McDonald’s con il suo ragazzo quando la loro Vauxhall Corsa si è scontrata con una Mercedes: l’incidente non le ha lasciato scampo.

La comunità di Brighouse, nel West Yorkshire (Inghilterra), piange in queste ore una “bella mamma dolce e gentile” morta a 21 anni in un incidente durante un’uscita da McDonald’s. Sophie Murphy era andata a giocare a golf con il suo ragazzo lo scorso sabato mattina e, poco dopo le 14:00 (ora locale), i due avevano deciso di mangiare un boccone da McDonald’s. La ragazza di Dewsbury, sempre nel West Yorkshire, era a bordo di una Vauxhall Corsa guidata dal suo compagno quando si è verificato il violentissimo schianto con una Mercedes C180 che viaggiava in direzione opposta.

Leggi anche –> Incidente grave, muoiono padre e i due bambini: la madre sopravvive

Leggi anche –> Incidente grave, muoiono padre e i due bambini: la madre sopravvive

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’incidente costato la vita a una giovane e bellissima mamma

Sophie è morta sul posto nonostante i disperati tentativi di rianimarla, ha fatto sapere la polizia. Sua figlia, che ha festeggiato il suo primo compleanno a giugno, era stata affidata alla nonna il giorno dell’incidente. Quest’ultima ha pubblicato una sua foto sui social accompagnata da un toccante messaggio: “La mia vita se n’è andata. Non ci sono parole, per descrivere la notizia che ho ricevuto ieri: la mia bellissima figlia Sophie mi è stata portata via alla giovane età di 21 anni. La mia vita, il mio cuore e il mio intero mondo sono stati lacerati. La mia Sophie, la mia bambina, il mio primo amore. Tutta la mia vita ho vissuto per i miei figli. Il mio cuore ora è spezzato. Ti amerò per sempre e prometto dal profondo del mio cuore che ti renderò orgogliosa e mi assicurerò che Emilia abbia la migliore educazione. Sei stata la migliore mamma che una figlia possa desiderare. Vola in alto angelo mio finché non ci incontreremo di nuovo xxxxxxxxx.”

Anche altri amici e familiari furono devastati. Uno di loro ha scritto: “Dio benedica Sophie Murphy. Una bella, gentile, gentile, adorabile, giovane mamma; strappata ala vita troppo presto. Vorrei poter tornare indietro nel tempo. Riposa in pace xx️”. La polizia, intanto, ha rivolto un appello agli eventuali testimoni dell’incidente avvenuto sulla A643 Highmoor Lane a Brighouse. Il sergente Alison Webb, del Major Collision and Inquiry Team, ha dichiarato: “E’ stato chiaramente un incidente molto grave in cui una giovane donna ha perso la vita e stiamo conducendo un’indagine completa su ciò che è accaduto. Facciamo appello ai testimoni: vorremmo parlare con chiunque abbia visto la collisione, o una delle due automobili appena prima dell’incidente. Chi ha informazioni utili non esiti a contattarci”.

EDS