Sabrina Salerno “bollente” su Instagram: “Ecco il mio gioco preferito”

Sabrina Salerno, una delle regine del bikini di questa estate italiana, torna a calamitare l’attenzione del popolo di Instagram con un post che non può passare inosservato.

Più sexy e intensa che mai, a 52 anni Sabrina Salerno continua a stupire i suoi fan con degli scatti decisamente hot. Eccola in completino da palestra, con un fisico che sembra scolpito nel marmo (da far invidia anche a chi ha la metà dei suoi anni) e fritte di ammiratori che davanti a tanta grazia rimangono letteralmente incantati.

Sabrina Salerno in versione “lottatrice”

“Non mi arrendo mai…” scrive Sabrina Salerno su Instagram, a corredo di una foto che la mostra nei panni di una vera lottatrice, con tanto di guantoni da pugile, seno prosperoso in bella vista e sguardo irresistibile. E aggiunge: “le sfide? Il mio gioco preferito. La costanza? La mia più grande alleata”. Tanto è bastato per mandare in visibilio i suoi fan e followers, con una valanga di “like”, condivisioni e commenti entusiastici.

La mise della showgirl, in ogni caso, lascia poco spazio all’immaginazione: anche per questo i complimenti si sprecano, tra chi si esalta per le sue gambe che sembrano infinite e per il fisico da cui i fan non riescono a distogliere lo sguardo.

