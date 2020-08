Mihajlovic positivo, Paolo Bonolis rassicura: “Sto bene” – VIDEO

Sinisa Mihajlovic è stato trovato positivo al Coronavirus, dopo la partita a calcetto Paolo Bonolis rassicura: “Sto bene”.

Nelle scorse ore, Sinisa Mihajlovic è stato trovato positivo al Coronavirus. Anche lui è asintomatico, ma certo c’è un po’ di preoccupazione, essendo stato l’ex calciatore sottoposto a cicli di chemioterapia per la leucemia.

Sembra che anche per l’allenatore del Bologna sia stata la vacanza in Sardegna l’occasione nella quale si è ammalato di Covid-19. Qualche giorno fa lo avevamo visto impegnato anche in una partita di calcetto con Paolo Bonolis e altri. Un dettaglio che non è passato inosservato.

Molti infatti si sono domandati se chi è entrato in contatto col tecnico del Bologna sia positivo oppure no e in particolare l’interesse si è rivolto a Paolo Bonolis. Questi, intervistato dal quotidiano ‘Il Messaggero’, ha voluto tranquillizzare su questo punto: “Veramente io sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid. Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze. Davide? State tranquilli, sta bene pure lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio”.