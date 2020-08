Meteo settimana 24 agosto: piogge e temporali spazzano via il caldo

Il meteo della settimana del 24 agosto: piogge e temporali spazzano via il caldo. le previsioni.

Dopo un weekend di grande caldo africano, le piogge che domenica sono arrivate al Nord si estenderanno al resto della Penisola, portando via l’ondata di caldo. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo settimana 24 agosto: piogge e temporali in Italia

La grande ondata di caldo africano, probabilmente l’ultima di questa estate, essendo già fine agosto, sta per lasciare definitivamente l’Italia, spazzata via dalla perturbazione atlantica che ha portato piogge e temporali prima al Nord e ora al Centro e in parte del Sud.

I primi temporali hanno raggiunto le Alpi già nella serata di sabato 22 agosto ma è stato domenica 23 agosto che il Nord è stato investito a piogge diffuse, soprattutto il Nord-Est, con temporali e violenti nubifragi accompagnati da grandine che hanno allagato alcune città del Veneto, come Verona.

Al Centro-Sud la giornata di domenica è stata prevalentemente all’insegna del bel tempo, con tempo estivo e soleggiato, seppure con qualche annuvolamento di passaggio. Ora, il cambiamento delle condizioni meteo sta raggiungendo anche questa parte d’Italia. Prima con nubi e abbassamento delle temperature e poi con le piogge.

Il calo termico è stato più brusco al Nord Italia, dove l’abbassamento repentino delle temperature ha causato violenti nubifragi a grandinate. Sarà più graduale sul resto d’Italia.

La perturbazione nord atlantica, alimentata dalle correnti più fresche provenienti dal nord Europa, annuncia 3bmeteo.com, metterà fine all’ondata di caldo anche sulle regioni centro meridionali. Sono previsti temporali al Centro Italia, in particolare sulla dorsale appenninica. Mentre al Sud si prevedono fenomeni meno intensi, attesi per martedì 25 agosto.