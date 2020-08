Gabriel Garko su tutte le furie: “Un profilo fake usa il mio nome”

L’attore Gabriel Garko su tutte le furie su Instagram: “Un profilo fake usa il mio nome, lobotomizzato senza una vita”.

Se ricevete dei commenti offensivi su Facebook da qualcuno che dice di essere Gabriel Garko, fate attenzione: non è il noto attore a spargere odio in Rete, ma un profilo fake che utilizza il suo nome, per un non meglio precisato motivo.

La vita dell’attore è ormai fatta di smentite, da quella riguardante la partecipazione al Grande Fratello Vip a quelle sulla sua vita sentimentale. Per cui, è chiaro che all’attore dà fastidio dover smentire anche personaggi che si nascondono dietro al suo nome per spargere veleno social.

Duro affondo di Gabriel Garko contro un profilo fake

Lo sfogo dell’attore su Instagram è durissimo e rivolto a chi si nasconde dietro il suo nome, attraverso un profilo fake. “L’istinto sarebbe quello di iniziare con delle parolacce, ma non lo farò…”, scrive Gabriel Garko, che poi definisce l’autore dei messaggi ingiuriosi “una persona lobotomizzata e senza una vita”.

Durissimo è dunque l’attore, che probabilmente non ne può più e che spiega anche di aver subito delle minacce di denuncia da parte di persone che si sono viste gratuitamente insultare. “Insulta e minaccia spacciandosi per me”, sottolinea ancora Gabriel Garko, che poi spiega come il suo unico profilo ufficiale resti quello su Instagram.