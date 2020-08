Estrazione Million Day 24 agosto 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del lunedì al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 24 agosto 2020.

Nuovo weekend senza vincitori al Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Intanto, il 18 agosto, la combinazione vincente è stata indovinata a Brescia. Si tratta del milionario numero 118 dall’inizio del gioco.

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inoltre è la terza vincita del mesi di agosto: il primo vincitore del mese si era registrato il 2 agosto, a Cologno al Serio, nel bergamasco. Quindi il 10 agosto, si era festeggiato a Busto Garolfo in provincia di Milano. Il mese di luglio si è concluso con un buon bottino per gli amanti del gioco: sette vincite milionarie. Oggi una nuova estrazione. L’appuntamento è come al solito alle 19.00 ogni sera con l’estrazione quotidiana.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Diamo uno sguardo come sempre a qualche dato statistico. I ritardatari sono il 46, il 48 e il 26 rispettivamente con 37, 29 e 27 estrazioni di ritardo. I più frequenti sono invece il numero 49 con 42 estrazioni, segue il 16 con 40 estrazioni, quindi a 39 ci sono 24, 52, 1 e 35.

Million Day 24 agosto 2020: diretta estrazione

Tutto pronto per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che possono realizzare il sogno di diventare milionari. Attesa sempre grande per sapere se qualcuno avrà indovinato la combinazione di 5 numeri.

Ecco i cinque numeri fortunati: in aggiornamento