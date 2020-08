Elettra Lamborghini sconvolta: “Il lockdown sarebbe la fine”

La cantante e influencer Elettra Lamborghini sconvolta da un sondaggio lanciato tra i fan: “Il lockdown sarebbe la fine”.

Dopo aver partecipato ad alcune serate in discoteca, delle quali una a Ferragosto nel Salento, Elettra Lamborghini ha annunciato che avrebbe sospeso le proprie performance live. Troppo grande, a suo avviso, era il rischio per il Coronavirus.

Intanto, ha fatto il tampone – risultato negativo – e sulle Instagram Stories lancia adesso un sondaggio: “Raga ma secondo voi vi sarà un altro lockdown? Io sono sinceramente preoccupata. Ho fatto il test l’altro giorno ed era negativo. Mi sento così fortunata che adesso tengo anche 4 metri di distanza”.

La reazione di Elettra Lamborghini a un possibile lockdown

“Sono diventata più drastica di prima”, osserva l’ereditiera, che resta poi sconvolta dal risultato del sondaggio. Infatti, il 72% dei follower che hanno risposto alla sua domanda hanno sottolineato di essere convinti che ci sarà un nuovo lockdown. Una nuova chiusura forza preoccupa però e non poco Elettra Lamborghini.

La quale – seguita da 6 milioni di follower – sottolinea con molta preoccupazione: “Ma lo sapete che significa un altro lockdown economicamente per l’Italia?! Non ci voglio nemmeno pensare a tutte le famiglie con figli e alle aziende. Mi si spezza il cuore. Nella vita bisogna realmente essere grati per ciò che si ha”.