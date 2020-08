Coronavirus 24 agosto: calano i casi, ma anche i tamponi

Calano i casi di Coronavirus oggi 24 agosto in Italia, ma anche i tamponi effettuati, 4 vittime e meno ricoveri in terapia intensiva.

953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore: questo il dato dei contagi da Coronavirus in Italia oggi 24 agosto. Come sempre avviene nel fine settimana, c’è un calo dei tamponi effettuati e questo ha contribuito a rilevare meno casi rispetto alle 24 ore precedenti.

Tornano a scendere i ricoveri in terapia intensiva: uno in più in Lombardia, ma complessivamente sono a quota 65, ovvero quattro in meno rispetto a ieri. Appena 192 i guariti e questo contribuisce a far salire ancora il numero degli attualmente positivi.

Dati Coronavirus 24 agosto Regione per Regione

Partiamo dai dati positivi: sono tre le Regioni a doppio zero oggi, ovvero Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. In calo i casi nelle Regioni più colpite negli ultimi giorni. Oggi nel Lazio ci sono 146 nuovi casi accertati contro i 184 di ieri, ma resta comunque la Regione con il maggior numero di casi.

Seguono con 116 casi a testa Emilia-Romagna, Veneto e Campania, anche loro in calo, come la Lombardia che di nuovi casi ne registra oggi 110. Due i morti in Emilia-Romagna, uno in Lombardia e uno nel Lazio. In controtendenza ovvero in salita i casi di nuovi positivi in Puglia, passata da 33 a 46, e in Sicilia, passata da 35 a 65.