Chiara Ferragni e Fedez fanno il tampone: “In Sardegna aria pesante”

Fedez ha rivelato che lui, la moglie ed il figlio si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus dopo l’incremento di casi in Sardegna.

Sin dalle prime settimane di diffusione del Covid-19 in Italia, Fedez e Chiara Ferragni sono stati in prima linea per la lotta alla malattia. I due vip hanno infatti donato fondi per ampliare le strutture e le forniture mediche nonché aperto una raccolta fondi affinché potesse arrivare quanto più aiuto possibile al sistema sanitario e ai malati. Un gesto nobile da parte della coppia più seguita su Instagram, che ha sottolineato la sensibilità di entrambi.

Fedez è stato al centro delle questione “Covid” anche ad inizio estate, quando le affermazioni di Bocelli hanno generato un caos mediatico. In quella occasione il rapper si è schierato apertamente contro il cantante lirico e coloro che in seguito alle sue affermazioni hanno cominciato a sostenere che il Coronavirus non esistesse. Negli ultimi giorni di vacanza, passati in Sardegna con la famiglia e alcuni amici, il rapper ha temuto di essere stato contagiato dal pericoloso virus.

Fedez e Chiara Ferragni si sottopongono al tampone

Proprio l’aumento dei casi in tutta la penisola e nella regione in cui si trovano ha spinto Fedez e Chiara Ferragni a prendere delle precauzioni. A rivelarlo è stato lo stesso rapper in una storia Instagram in cui si legge: “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante. Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi”.

Fedez ha poi chiarito che quest’estate ha rifiutato diverse occasioni di lavoro per non incorrere in rischi inutili: “Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo”.