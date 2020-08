Chanel Totti, ‘Gente’ sotto accusa dopo la foto – VIDEO

‘Gente’ sotto accusa dopo la foto di Chanel Totti al mare con il padre Francesco: il Moige contro i commenti della rivista.

Il settimanale Gente finisce sotto accusa per la pubblicazione di una foto di Chanel, la figlia tredicenne di Francesco Totti e Ilary Blasi in bikini. A prendere una posizione netta contro la rivista è Elisabetta Scala vice presidente e responsabile media del Moige.

Leggi anche –> Ilary Blasi furiosa con il settimanale Gente per il lato b della figlia in copertina

“E’ inaccettabile e perverso pubblicare sulla copertina di una rivista l’immagine di una tredicenne con il suo lato B in evidenza” – sottolinea – “Peraltro facendo esplicito riferimento a esso e a quanto somiglia a quello della madre, non c’è dubbio in proposito perché il viso invece è coperto per ‘tutelare’ l’identità della minore”.

Leggi anche –> Ilary Blasi, post da brividi per Chanel: Totti senza parole

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il Moige prosegue: “Non può essere una giustificazione il fatto che si tratti di figlia di personaggi noti (calciatore e donna di spettacolo, cui va la nostra vicinanza e solidarietà), semmai è un’aggravante perché la minore, di cui si fa anche il nome, è perfettamente identificabile”. Queste scelte di “iper-sessualizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, ai confini con l’istigazione alla pedofilia”, si sottolinea ancora, devono “produrre un’unanime reazione di indignazione e al contempo essere immediatamente fermata dalle istituzioni che si occupano di tutelare i nostri figli e di salvaguardare un giornalismo e una comunicazione mediatica corretti e rispettosi dei minori”.