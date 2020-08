Il Castello di Santa Severa premiato da Tripadvisor e dal giornale statunitense Time: cosa vedere e cosa c’è da sapere

A pochi chilometri da Roma in una posizione favolosa, proprio sul mare, si trova uno dei più castelli medievali più belli di tutta Italia. Una bellezza che è finita sulle pagine del prestigioso Time come attrazione da non perdere ed è stata premiata nei giorni scorsi da Tripadvisor il portale dei viaggiatori con il Travellers’s Choice. La bellezza in questione è il Castello di Santa Severa che finalmente dopo il lungo restauro si è ripreso il suo posto da protagonista del Lazio e accoglie ora visitatori provenienti da tutto il mondo. Un luogo estremamente suggestivo dove poter anche dormire grazie al B&B con 42 letti o semplicemente visitare le sue sale e il museo presente all’interno. E dopo la visita potete rilassarvi sulla bella spiaggia limitrofa.

Il Castello è stato per molti anni abbandonato, poi è stata intrapresa un’opera di restauro e riqualificazione. “Un’altra vittoria del Lazio – ha commentato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla notizia del premio Tripadvisor – Il Castello di Santa Severa è tra le migliori attrazioni al mondo per TripAdvisor. Luogo abbandonato per anni, lo abbiamo riaperto e ora è polo di rinascita del territorio. Quando sento la parola turismo io ne sento subito un’altra: lavoro. Ecco perché l’Italia deve puntare sulle ricchezze del territorio e su questo il Recovery Fund è un’opportunità storica”.

Castello di Santa Severa: i riconoscimenti

Dall’altra parte dell’Oceano guardano con ammirazione a questa costruzione in riva al mare ed effettivamente un posto così bello non è facile da trovare. Per questo lo scorso anno la rivista statunitense Time inserì il Castello nella classifica ‘100 World’s Greatest Places’, ossia 100 destinazioni da vedere. Il consiglio del Time è quello di soggiornare in questo castello del 1300. Ecco cosa si legge a firma di Wilder Davies sulla rivista statunitense. “Vorreste dormire in un castello medievale per meno di 50 dollari a notte? Non cercate oltre: c’è questo castello sulla spiaggia del 14 secolo che ora funziona come un ostello. Il posto – che si raggiunge con una breve viaggio in treno da Roma – anta oltre 2 mila anni di fascinosa storia dagli antichi romani ai giorni nostri. Dopo quattro anni di restauri il castello e le sue costruzioni adiacenti funzionano oggi come un museo e un ostello con 42 posti. A dispetto della grandeuer dell’esterno, l’ostello è senza fronzoli: a disposizione degli ospiti una cucina comune dove prepararsi la colazione. I visitatori possono visitare i piani, imparare sull’antica navigazione marina o rilassarsi nella spiaggia pubblica fuori dalle mura. Il lunedì il castello è chiuso al pubblico e gli ospiti sono liberi di girovagare”.

Dopo gli apprezzamenti del 2019 arrivano i riconoscimenti del 2020. Questa volta il Castello di Santa Severa finisce in vetta alle preferenze degli utenti del portale Tripadvisor che gli fanno così vincere il premio Traveller’s Choice 2020, ovvero è tra le destinazioni con più recensioni positive al mondo.