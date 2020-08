Viviana Parisi, ecco le prove che confermano l’omicidio-suicidio

Viviana Parisi ha ucciso suo figlio Gioele e poi si è lanciata dal traliccio: i rilievi sui tessuti sembrano non lasciare dubbi al riguardo.

La pista dell’omicidio-suicidio appare ormai come la più verosimile agli occhi degli inquirenti alle prese con il giallo di Caronia. I primi risultati degli accertamenti effettuati dalla Polizia scientifica e dagli esami sui tessuti ne sono un’ulteriore conferma. Dopo aver ucciso il figlio Gioele, Viviana Parisi sarebbe salita sull’ormai noto traliccio per poi lanciarsi da un’altezza di 15 metri. Un’ipotesi avvalorata in particolare dalla “consistenza dei tessuti della donna, che varia con l’impatto”. Il corpo è stato inoltre trovato a tre metri dal traliccio, e non a ridosso della struttura, il che porta a escludere che la dj sia “caduta”.

La ricostruzione degli ultimi istanti di vita di Viviana Parisi e suo figlio Gioele

I familiari di Viviana Parisi, tuttavia, non credono a questa ricostruzione e continuano a pensare che la donna sia stata aggredita da animali selvatici. Non solo: si dicono certi che non avrebbe mai fatto del male a suo figlio Gioele. L’avvocato Pietro Venuti ammette tuttavia che “mamma e figlio potrebbero essere morti in due momenti diversi e in due luoghi separati”. “La madre – spiega – potrebbe aver perso Gioele per un attimo ed essere salita sul traliccio per tentare di avvistarlo. E il bimbo potrebbe essere caduto da qualche altra parte”, dopo di che “gli animali hanno portato i resti lì dove sono stati trovati”.

