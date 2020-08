Il vento a 100 km/h fa cadere un albero: bimbo schiacciato e ucciso

Un bambino è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito dopo che un albero è caduto su di loro per colpa di un vento fortissimo.

L’estate non è ancora finita ma il maltempo torna già in primo piano con una drammatica notizia. Un bambino è morto dopo essere stato colpito dalla caduta di un albero a causa del forte vento mentre un altro è rimasto gravemente ferito in ospedale. E’ successo venerdì scorso poco dopo mezzogiorno in un bosco vicino alla città di Sittingborne, nel Kent, in Inghilterra.

Se il vento diventa un pericolo letale

La polizia del Kent è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni bambini feriti nei pressi di Parsonage Lane. Gli agenti hanno dichiarato che il piccolo è morto sul posto e l’altro è stato trasportato in aereo in un ospedale di Londra con gravi ferite. La tragedia si è verificata dopo che le autorità locali avevano attivato un allarme meteorologico giallo, con venti fino a 100 km/h.

Un dog sitter che si trovava sul posto ha dichiarato a Kentonline: “Sembra una tragedia. ‘Vengo qui a passeggiare da un bel po’ e non ho mai sentito né visto niente del genere. E’ un incidente così strano…”. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire, e a tale scopo è stata già avviata un’indagine, ma in questo momento le preoccupazioni si concentrano soprattutto sul bambino ferito, nella speranza di una sua pronta guarigione. La Polizia del Kent fa intanto sapere che “sta preparando un rapporto per il medico legale”.

