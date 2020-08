Temptation Island, tentatrici positive al Covid-19: ricoverate entrambe

Temptation Island: Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, ex tentatrici dell’ultima edizione, entrambe malate di Covid-19. Lo sfogo sui social.

Sono finite male le vacanze estive di Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, due delle tentatrici protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La prima si è avvicinata molto ad Antonio Martello, fidanzato di Annamaria, Beatrice invece è la protagonista del bacio con Pietro Delle Piane, diventato famoso tra gli spettatori del reality. Entrambe le ragazze sono state in vacanza in Sardegna, ma al loro rientro a casa sono risultate positive al Coronavirus. Per questo motivo sono state ricoverate immediatamente in ospedale, nella speranza di poter limitare anche così la nuova ondata di contagi. Le ex tentatrici hanno comunicato la spiacevole notizia attraverso i rispettivi profili Instagram, pubblicando selfie scattati all’ospedale e sottolinenando come il Covid-19 sia davvero un nemico invisibile che può colpirti quando meno te lo aspetti, anche se sei giovane e sano.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Temptation Island: ritorno di fiamma per Ciavy e Valeria?

Ex tentatrici di Temptation Island malate di Covid-19, lo sfogo su Instagram

Ilaria e Beatrice sono solo due dei tantissimi nuovi casi individuati in Sardegna. Ecco i post originali pubblicati dalle due ragazze sui profili Instagram:

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!