Stasera in tv film – Il segreto dei suoi occhi: cast, trailer e trama del film

Il segreto dei suoi occhi, film del 2015 con Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor e Nicole Kidman, andrà in onda oggi, 23 agosto: cast, trama e trailer del film

Il segreto dei suoi occhi, film del 2015 scritto e diretto da Billy Ray, è il remake dell’omonima pellicola argentina diretta nel 2009 da Juan José Campanella. La storia si basa sul romanzo La pregunta de sus ojos, scritto da Eduardo A. Sacheri.

Scopriamo insieme la trama del film di oggi, 23 agosto, che andrà in onda alle ore 21.25 su Rai 3.

Leggi anche –> Stasera in tv film | Non dirlo al mio capo 2: cast e episodi, oggi 23 agosto

Trama

Dopo l’11 settembre l’unità antiterrorismo di Los Angeles inizia a sorvegliare la moschea che sospetta essere una cellula intenta a organizzarsi per compiere nuovi attentati terroristici. L’informazione si deve a un contatto che si relaziona soltanto con il capo del dipartimento, Reggie Siefert.

La squadra, chiamata per indagare su un cadavere ritrovato nelle vicinanze della moschea, si reca sul posto.

Lì Jess scopre che la ragazza stuprata, uccisa e gettata in un cassonetto è sua figlia. La ragazza, che si chiamava Carolyn, si trovava nelle vicinanze per incontrare Ray, collega di sua madre con il quale sarebbe dovuta andare a comprare una torta per festeggiare a sorpresa il compleanno di Jess. Il senso di colpa di Ray, che si era visto costretto a disdire l’appuntamento lasciando di fatto la giovane nelle mani del suo omicida e il dolore implacabile di Jess si uniranno in un’indagine forsennata e al limite del rispetto delle regole. Quando il colpevole verrà individuato, Jess sarà però costretta a lasciarlo andare… almeno momentaneamente.

Il segreto dei suoi occhi, cast

Chiwetel Ejiofor (Ray Kasten)

Nicole Kidman (Claire Sloan)

Julia Roberts (Jess Cobb)

Dean Norris (Bumpy Willis)

Michael Kelly (Reginald Reggie Siefert)

Alfred Molina (Martin Morales)

Joe Cole (Marzin / Beckwith)

Zoe Graham (Carolyn Cobb)

Il segreto dei suoi occhi, trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI