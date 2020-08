Si sporca i pantaloni, figlio di 4 anni ucciso dal padre

Ancora un episodio da condannare fermamente quello avvenuto nei confronti di un piccolo di 4 anni, Noah, ucciso dopo un attacco di follia del padre.

Un episodio davvero incredibile quello avvenuto a Palmdale, in California, con l’uccisione e la tortura del piccolo Noah. Sono stati accusati di omicidio Cuatro Jr, 28 anni e Ursula Elaine Juarez, 26 anni.

Il padre del piccolo ha sempre negato di aver abusato sessualmente di suo figlio durante il processo: lui aveva svelato che era quasi annegato in piscina. La dinamica non è stata confermata successivamente dopo le indagini visto che i capelli del piccolo erano asciutti: inoltre, non c’era acqua nei suoi polmoni, come svelato poi dai medici.

Si sporca i pantaloni, figlio ucciso dal padre

Secondo le indagini della polizia locale il piccolo Noah è stato torturato da entrambi i genitori nei mesi precedenti fino ad arrivare alla sua scomparsa. Inoltre, il giorno prima della sua scomparsa il piccolo si era sporcato i pantaloncini. E così il padre, in preda ad un raptus di follia, lo ha prima soffocato per poi, quasi sicuramente, abusare di lui. La notizia è stata riportata dal tabloid britannico “Mirror“.