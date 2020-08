È Nina Moric questa volta sotto la luce dei riflettori. Negli ultimi selfie scattati con i fan la donna sembrerebbe non avere la mascherina.

Sotto l’occhio del ciclone ultimamente per le diatribe con Fabrizio Corona, la bellissima Nina Moric ha nuovamente attirato l’attenzione. Si sa, il popolo di Internet non perdona, e a quanto pare la donna ieri sera ha dimenticato uno degli accorgimenti sanitari principali durante gli ultimi tempi di pandemia, scatenando le polemiche del web. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ieri sera, in data sabato 22 Agosto 2020, la Moric si trovava in compagnia di alcuni amici, intenta a divertirsi durante un comune weekend come tanti altri. Alcuni fan presenti in quel momento hanno però chiesto alla donna di poter essere immortalati insieme in uno scatto, e lei ha accettato di buon grado. Nelle foto però nessun soggetto compare con addosso la tanto discussa mascherina. Che si sia trattata di semplice distrazione?

Sono comparse sulle storie del profilo Instagram della Moric le foto scattate ieri sera, che stanno facendo da ore mormorare il web. La donna infatti, probabilmente colta alla sprovvista e presa dal divertimento, ha scattato alcuni selfie con i propri fan senza tenere addosso la mascherina. Quest’ultima è una delle principali protezioni contro il Coronavirus, ed il suo utilizzo sta negli ultimi tempi andando inevitabilmente a scemare. Nonostante questo il governo stesso continua a suggerirne l’utilizzo, sia all’interno che all’esterno, e soprattutto in luoghi in cui non è possibile garantire con sicurezza il metro di distanza.

Nina Moric e Fabrizio Corona: continuano le liti

Le foto scattate da Nina Moric insieme ai suoi fan senza mascherina non sono l’unico motivo per il quale il suo nome è da qualche giorno in circolo sul web. a quanto pare infatti i rapporti della donna con l’ex Fabrizio Corona sembrerebbero nuovamente tesi. L’argomento di discussione è il figlio Carlos. Secondo Nina, Corona lo tratterebbe soltanto come ‘merce di scambio‘, considerandolo ‘una macchina per fare soldi‘. Al momento il giornalista non ha ancora replicato alle accuse della Moric, ma sono tutti in attesa di scoprire come andrà a finire la questione.